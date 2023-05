Die Muldentalkliniken in Grimma und Wurzen sind seit länger Zeit am finanziellen Limit. Damit die Kliniken weiter zahlungsfähig sind, will der Landkreis Leipzig mit einer Finanzspritze in Höhe von zehn Millionen Euro aushelfen, knüpft daran allerdings Bedingungen. Der Aufsichtsrat der Muldentalkliniken hat einen Sanierungsplan erarbeitet.

Dieser sah ursprünglich vor, die Kinder- und Geburtsklinik in Wurzen zu schließen. Gegen die Pläne formierte sich Widerstand, die Geburtsklinik bleibt erhalten. Am Mittwochabend wird sich der Kreistag in Neukieritzsch mit den Sanierungsplänen befassen und über die geplante finanzielle Unterstützung entscheiden.

Sechs Millionen Euro Umsatz fehlen

Die brisante Lage in Zahlen: Den beiden Kliniken an den Standorten Wurzen und Grimma fehlen jetzt schon rund sechs Millionen Euro an Einnahmen - bei vermutlich weiter steigenden Kosten. Statt der ursprünglich geplanten 60 Millionen sind im Wirtschaftsplan nur 54 Millionen an Umsatzerlösen enthalten. Ein Grund: Die gesunkenen Patientenzahlen. Sie träfen die Muldentalkliniken stärker als Kliniken im Umfeld, heißt es aus dem Landratsamt.

Landrat Henry Graichen (CDU) hat die Situation kürzlich so zusammengefasst: Bislang habe die ortsnahe medizinische Versorgung immer in den Vordergrund gestellt werden können. Das sei nicht mehr machbar.

In dieser Form werden wir das künftig nicht mehr leisten können. Henry Graichen (CDU) Landrat Landkreis Leipziger Land

Der Landrat des Landkreises Leipzig, Henry Graichen (CDU), will sich am Mittwoch zum Sanierungskonzept äußern. Bildrechte: Sächsische Agentur für Strukturentwicklung GmbH

Was ist bekannt von den Sanierungsplänen?