In Naunhof im Landkreis Leipzig ist es zu einem Großbrand gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, steht seit dem Sonntagmorgen der Dachstuhl des ehemaligen Produktionsgebäudes des VEB Sachsenpelz in der Alten Beuchaer Straße in Flammen. Der starke Rauch sei kilometerweit sichtbar. Anwohner sind aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Brandbekämpfung in dem leerstehenden Gebäude sind zahlreiche Rettungskräfte mit 20 Feuerwehrautos aus der Umgebung im Einsatz.

Bildrechte: Medienportal Grimma