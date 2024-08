800 Meter freie Wandfläche zum Sprayen: Unter dem Motto "Straße der Zukunft" ist die Straße des 9. Novembers in Naunhof noch bis zum Sonnabend für den Verkehr gesperrt. Dafür dürfen Kinder und Jugendliche die Betonschutzwand auf der Straße mit eigenen Motiven frei gestalten. Organisiert von der Stadtverwaltung, beteiligen sich alle Schulen und Vereine in Naunhof an dem Projekt, so dass die jungen Menschen die Möglichkeit bekommen, ihren Teil zum Projekt beizutragen.