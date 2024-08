Der japanische Anlagenbauer "Nikkiso Cryotec" verdoppelt seine Produktion am Standort Wurzen. Am Donnerstag erfolgte der Spatenstich für eine zweite Fertigungshalle. Der Bau kostet nach Firmenangaben rund 15 Millionen Euro und soll im kommenden Sommer in Betrieb gehen. Mit der neuen Anlage werde die Kapazität des Standorts verdoppelt, so das Unternehmen.