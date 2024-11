OB-Wahl Grimma: Wählervereinigung stellt gemeinsamen Kandidaten vor

22. November 2024, 16:09 Uhr

In Grimma wird im Februar kommenden Jahres ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Der bisherige OB Matthias Berger zog im September für die Freien Wähler in den Sächsischen Landtag ein. Die Wählervereinigungen haben sich nun auf Tino Kießig als ihren gemeinsamen Kandidaten für die OB-Wahl festgelegt. Was er vorhat, erzählt er im Interview mit MDR SACHSEN.