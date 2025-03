Nach einem Scheunenbrand in Otterwisch bei Grimma am vergangenen Sonntag hat die Polizei am Dienstag einen Leichnam entdeckt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist die Identität der verstorbenen Person derzeit noch unklar. Ein Brandursachenermittler habe mit Hilfe eines Leichenspürhundes den Toten bei der Untersuchung der Trümmer gefunden.