Was ist Parkour-Sport eigentlich? Parcours ist eine aus Frankreich kommende Sportart, eine Art Kunst der graden Wege. Mauern, Gräben, Zäune - kein Hindernis, das nicht mit möglichst fließenden Bewegungen überwunden wird. Laufen, rennen, springen, abrollen - das sind die wichtigsten Bewegungen. Das braucht Kraft, Koordination, Beweglichkeit.

Thomas Fuchs ist eigentlich gelernter Diplom-Elektroingenieur, wechselte ziemlich schnell in den Vertrieb und war weltweit viel unterwegs - hat für Eisenbahnprojekte gearbeitet und lange in Paris gelebt. Doch irgendwann nahm er das mit dem: "neue Wege gehen" dann ganz wörtlich.

Mit 48 Jahren startete Fuchs mit dem Parkour, normalerweise beginnt man damit deutlich früher - "mit zehn, mit fünfzehn", so Fuchs. Das Inlinern war Thomas Fuchs' erster Actionsport. Als er das beherrschte begann er, Treppen runterzufahren und Sprünge zu machen. Und später traute er sich dann auch, Parkour auszuprobieren.

Inzwischen sind die Hausdächer von Leipzig kein großes Thema mehr. In seinem Wohnort kenne er einfach schon ganz viel und klettert und springt nun durch Wurzen. Vor allem wegen der alten Gemäuer, die es in Leipzig nicht so gebe, erzählt Fuchs.