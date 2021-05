Welche Erwartungen meinen Sie?

Dass es nur gute Gefühle macht, dass es hier eine neue Familienkonstellation gibt oder einen neuen Menschen im Leben der Kinder, der jetzt auch eine Rolle spielen möchte, der sich beteiligen will, der wichtig sein will. Darüber muss man sprechen: Wie kann man das gut aushalten, dass es so eine Ambivalenz an Gefühl geben kann in diesen Familienkonstellationen? Und wichtig ist auch immer die Frage nach der Rolle der neuen Partnerin oder des neuen Partners. Welche Rolle soll diese Person in der Familie bekommen? Da gibt's häufig Konkurrenzdenken und Eifersuchtsthemen zwischen dem biologischen Elternteil und dem neuen Partner. Manchmal sagen auch die neuen Partner, dass sie das Gefühl haben, die Kinder sind eifersüchtig auf ihre neue Rolle im Leben des Elternteils.

Was kann denn der neue Partner oder die neue Partnerin tun, um ein gutes Verhältnis zu den Kindern aufzubauen?

Generell tendieren wir dazu, neuen Partnern zu sagen, dass es wichtig ist, erst einmal vorsichtig in der Kontaktaufnahme zu sein. Vor allem sollte man nicht versuchen, durch machtvolle Gesten oder Handlungen irgendwie eine Beziehung herstellen zu wollen oder die Kinder zu drängen.

Was meinen Sie mit "machtvollen Gesten"?

Manchmal gehen neue Partner in Familien und haben eine bestimmte Erwartung, welche Rolle sie bekommen sollen und die die Kinder ihnen auch geben sollen. Es kommt noch vor, dass die Erwachsenen beispielsweise vorgeben: 'Du sagst jetzt zu der oder dem Mama oder Papa.' Das ist dann keine Entscheidung des Kindes. Die Rolle wird erstmal definiert, bevor das Kind sie annehmen kann. Das ist sehr schwierig.

Oder ich definiere mich als neuer Elternteil schon als soziale Mutter oder sozialer Vater und teile dem Kind mit, dass ich so behandelt werden möchte: 'Du hast auch auf mich zu hören, wenn ich hier bin'. Auch ein Parteiergreifen 'So sprichst du nicht mit deiner Mutter' ist einfach schwierig. Es gibt ein Machtungleichgewicht. Erwachsene haben natürlicherweise mehr Macht, als Kinder sie haben. Und wenn ich als neuer Elternteil in eine Familie reinkomme und das direkt einsetze und damit versuche, dem Kind zu sagen, ich möchte, dass es sich auf diese Art und Weise verhält, dann ist es sehr, sehr schwierig fürs Kind, sich da gut einzufinden.

Wie ist der bessere Weg?

Erst mal vorsichtig dazukommen und schauen, wie dieses Familiensystem funktioniert. Wo kann ich mich einbringen? Und dann immer in Rücksprache mit dem anderen Elternteil gehen. Und der biologische Elternteil sollte wiederum in Rücksprache mit dem anderen Elternteil gehen, also dem Ex-Partner. Man könnte sagen: 'Ich habe jetzt diese neue Beziehung. Wir planen beispielsweise zusammenzuziehen, und ich würde gern mit dir darüber sprechen. Wie kann das gut funktionieren? Welche Rolle kann mein neuer Partner oder eine neue Partnerin haben, mit der du auch einverstanden bist, sodass wir hier zu dritt gut zusammenarbeiten können?'

Das klingt erst mal so, als hätte der Ex-Partner dann weiter einen großen Einfluss auf das eigene Leben. Das ist doch bestimmt von vielen gar nicht gewollt. Warum ist es aus Ihrer Sicht notwendig?

Das ist ganz wichtig. Wenn die Erwachsenen diese Grundlagen klären, dann fühlen sich die Kinder sicher und aufgehoben. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass eine enge Beziehung wächst. Wenn es schwierig zwischen den Erwachsenen schwierig ist, könnte es auch sein, dass die Kinder denken, sie dürfen zu dem neuen Elternteil, also dem neuen Partner der Mutter oder des Vaters, keine enge Beziehung entwickeln. Denn damit würden sie ja das andere Elternteil hintergehen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Kinder spüren Schwingungen ganz stark. Und immer wenn ich zum Vater gehe und vom neuen Freund der Mutter erzähle und der rollt jedes Mal mit den Augen, dann ist das eine Botschaft ans Kind. Da muss ich gar nicht unbedingt böse Dinge sagen.

Das reicht schon aus, dass das Kind weiß: Okay, hier spreche ich lieber nicht darüber. Und wenn ich zu Hause bin, dann gucke ich mir den noch einmal ganz genau an, um zu gucken, ob das wirklich ein guter Mensch ist oder ob er nicht vielleicht doch etwas Böses will.

Das heißt, der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin ist mit dafür verantwortlich, dass die neue Familie funktioniert?

Sie sind dafür verantwortlich, dass es den Kindern gut geht, dass die keine Schuldgefühle haben, wenn die sich beispielsweise mit dem neuen Partner der Mutter oder des Vaters wohlfühlen. Oder auch wenn die gern Zeit miteinander verbringen und sich in dieser neuen Familienkonstellation gut zurechtfinden. Ich finde, man ist darauf angewiesen, dass die Erwachsenen ganz aktiv sagen: 'Ja, wir wollen da mitarbeiten. Und wir wollen dafür sorgen, dass hier eine gute Möglichkeit geschaffen wird, dass die Konflikte, die entstehen auch geklärt werden können.'

Das klingt nach sehr viel Potential für Schwierigkeiten. Kann man überhaupt erwarten, dass es reibungslos abläuft, wenn eine Patchworkfamilie entsteht?

'Reibungslos' ist ein schwieriges Wort. Es gibt natürlich Konfliktfelder. Aber Konflikte sind nicht die Schwierigkeit. Konflikte kann man gut miteinander besprechen und bearbeiten. Es ist nur wichtig, dass den Erwachsenen klar ist, dass sie diejenigen sind, die was tun müssen und bereit sein müssten, in einen Austausch zu gehen. Auch wenn es schwierig ist. Und trotzdem ist es meine Verantwortung, als Elternteil dafür zu sorgen, dass hier eine gute Basis geschaffen werden kann.

Nehmen wir mal an, das Zusammenleben klappt ohne größere Schwierigkeiten. Was mache ich denn als neuer Elternteil, wenn ich das Kind meiner Partnerin oder meines Partners einfach nicht lieben kann?