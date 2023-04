Um die Pfadfindergruppen in Sachsen erhalten zu können, werden Jugendliche zu Gruppenleitungen ausgebildet.

Die Teilnehmenden der Schulung können das Gelernte direkt vor Ort mit Kindern umsetzen.

Mithilfe vieler Feedback- und Reflexions-Einheiten sind sie nach nur einer Schulungswoche bereit, eine eigene Gruppe zu übernehmen.

Isabel Wilkendorf steht verschlafen im Hof des E-Werks Oschatz. Bis zwei Uhr nachts hat sie noch Schulungseinheiten vorbereitet. Sie ist eine der Leiterinnen des Kurses für sogenannte Meutenführungen.



Eine Meute ist eine Gruppe junger Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die etwa zwischen sechs und elf Jahren alt sind. "Wölflinge" heißen sie auch. Die Gruppen sind in Sachsen gut besucht, leider fehlt es oft an Leiterinnen und Leitern. Die ziehen nämlich nach der Schulzeit aus den Kleinstädten weg und hinterlassen dann eine Lücke, die nicht so leicht zu füllen ist.

Jugend leitet Jugend

Spiele gehören ebenso zur Gruppenstunde bei den Pfadfindern wie das Knüpfen von Knoten oder das Kartenlesen. Bildrechte: MDR/Rebecca Haugwitz Auf dem Gelände des E-Werks bringen Isabel Wilkendorf und 16 andere Pfadfinderinnen und Pfadfinder deshalb Jugendlichen bei, wie sie ihre eigene Meute leiten können. Dabei geht es nicht mehr um Kartenlesen, Feuer machen oder Pflanzen bestimmen, denn das haben die Teilnehmenden in der Regel bereits in ihren bisherigen Gruppen gelernt.



Im Meutenführungskurs erfahren sie vielmehr, wie sie Gruppenstunden so planen, dass den Kindern nicht langweilig wird. "Es muss einen Spannungsbogen geben", weiß Isabel Wilkendorf. Theoretische Einheiten gibt es ebenfalls. Da geht es dann um Gruppendynamik, Rechte und Pflichten einer Gruppenleitung und um Prävention, z.B. gegen sexualisierte Gewalt. Die Jugendlichen lernen, ihre Kids im Blick zu haben, zu erkennen, wenn es ihnen nicht gut geht und wie sie ihnen dann helfen.

Wir lernen hier alles, was man so braucht als ersten Baukasten, um als Meutenführung einzusteigen. Isabel Wilkendorf

Lernen - auch in den Ferien