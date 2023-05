Am Himmelfahrtstag hat die Polizei in der Region Leipzig bei mehr als 500 Einsätzen auch mehrere rechtsextremistische Straftaten registriert. In Grimma wurde ein Polizeiauto von einer etwa 40-köpfigen Gruppe blockiert. Wie eine Polizeisprecherin sagte, zeigten einige Männer dabei den Hitlergruß. Im Nachhinein konnte die Polizei demnach nur noch wenige Personen ausfindig machen und ermittelt deren Tatbeteiligung.