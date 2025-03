Es ist ein weiterer Schritt in Richtung Bürgerentscheid: Die Bürgerinitiative "Pro Windkraft" in Brandis hat der Stadtverwaltung 553 Unterschriften von Einwohnern übergeben. Deutlich mehr als die erforderlichen fünf Prozent der rund 7.500 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger. Mit dem Bürgerbegehren soll es den Einwohnerinnen und Einwohnern von Brandis möglich sein, selbst über die Frage zu entscheiden, wie in ihrer Stadt mit dem Thema Windkraft umgegangen werden soll, erklärt Mitinitiator Jörg Beigang MDR SACHSEN.

Denn, so die Argumentation der Befürworter, die Stadt Brandis würde von den Pachteinnahmen erheblich profitieren: Im Laufe von 25 Jahren sollten um die 17 Millionen Euro in die Stadtkasse fließen. Davon würden Schulen und Vereine in Brandis profitieren, Geld könnte etwa in den Ausbau von Straßen fließen.