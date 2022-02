Der Prozess um den Tod zweier Männer nach einer Weihnachtsfeier in einem Pool im Landkreis Leipzig ist am Montagmorgen abgesagt worden. Grund sei die Erkrankung eines Verteidigers, wie ein Sprecher des Amtsgerichts Grimma sagte. Zwei Männer im Alter von 43 und 45 Jahren sollten sich von Montag an wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung vor dem Amtsgericht Grimma verantworten.