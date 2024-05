"Ich bin seit 19 Jahren auf dieser Strecke unterwegs. Zum Glück ist noch nichts passiert. Aber die Autofahrer halten oft keinen Abstand ein. Ein Radweg wäre super", sagt David Rottluf. Der Mitarbeiter der Kita "Parthenzwerge" in Großbardau kennt die Route wie seine Westentasche. Er fährt die Staatsstraße elf zwischen Grimma und Großbardau mit dem Roller derzeit täglich vier Mal. Vor rund fünf Jahren bekam er nach eigenen Angaben einmal einen Autospiegel ab, zum Glück sei es glimpflich ausgegangen.

Die öffentlichen Anstrengungen für den Bau werden nun forciert. Dafür hat die örtliche Politik um Stadtrat und Ortschaftsrat Andreas Wittig und Bürger Steffen Knoll das Evangelische Schulzentrum Muldental mit ins Boot geholt. Am Montag demonstrierten 100 Schüler und Einwohner des Ortes mit einem Radcorso. Dafür fuhren sie von Großbardau bis zum Rathaus Grimma und zurück. 2:20 Stunden dauerte die Demonstration.

Den Schülern würde es in ihrer Alltagsmobilität helfen, selbstständig von Zuhause zur Schule zu fahren, nicht "immer auf das Elterntaxi angewiesen" zu sein. Oder auf den Bus.

Einer der beiden Redner auf der Demo war Bruno Waschulewski. Der 17-Jährige fährt viel Rad und nutzt auch diese Strecke. Wenn auch mit Magengrummeln: "Ich habe Glück, dass ich nicht zur Rush Hour diese Strecke fahre. Im Dunkeln ist es aber auch nicht so toll, da mit einem kleinen Fahrrad entlang zu fahren. Da wird einem schon mulmig. Oder wenn ein LKW an einem vorbeifährt, dann kann einem das schon Angst machen, wenn da nur 40 Zentimeter zwischen mir und den fetten Rädern sind." Den Radweg könnten künftig auch Jogger und Fußgänger nutzen, stellt er sich vor. Und es wäre praktisch, so zum Bahnhof nach Grimma zu kommen.