Die Stationen der Siedler: NPD, HDJ und Dritter Weg

Neben Fischer haben sich auch schon andere Rechtsextremisten in den eingemeindeten Dörfern rund um die Leisnig niedergelassen. Bei den Protesten gegen die angebliche Corona-Diktatur stellt sich auch ein Neuzugang aus der Szene vor: "Ich habe mal eine Zeit lang Geschichte studiert", sagt Mario Matthes ins Mikro.

Was Matthes nicht sagt: Vor gut zehn Jahren wurde er exmatrikuliert, weil er an der Uni Mainz einen linken Studenten ins Krankenhaus getreten hatte. Er bekam dafür eine Bewährungsstrafe. Nach einer Karriere bei der hessischen NPD wurde Matthes in der Pfalz Stützpunktleiter für die Partei "Dritter Weg".

Auch Mario Matthes war in der "Heimattreuen Deutschen Jugend" dabei. Es ist durch Unterlagen des Bundesinnenministeriums belegt, dass er unter anderem an einem Schulungslager in Bayern teilnahm. Die HDJ war bis zu ihrem Verbot 2009 eine Art Nachfolgerin der Hitlerjugend und diente der NS-Indoktrinierung von Kindern und Jugendlichen – militärischer Drill inklusive.

Unterstützer der "Terror Crew Muldental"

Als die Reporter von MDR exakt Christian Fischer bei den Protesten auf sein Siedlungsprojekt ansprechen, will dieser nicht reden: "Ne, ich habe keine Zeit." Anschließend kommt Mathias K. mit hinzu, doch auch er will nicht reden. Dabei ist er sonst einer der wenigen Redner in Leisnig, der aus der Region kommt. K. ist ein langjähriger Kader der NPD-Jugendorganisation, leitete ihren Stützpunkt in Wurzen. Das LKA Sachsen identifizierte den Rechtsextremisten als "Supporter Nr. 1" der "Terror Crew Muldental". Diese militante Nazigruppe kam ihrem Verbot nur durch eine Auflösung zuvor.

Die neu zugezogenen Rechtsextremisten organisieren in Leisnig Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ein weiterer Rechtsextremist ist an diesem Tag bei den Protesten am Mikrofon: Lutz Giesen. In den Neunziger Jahren beging er in Berlin zahlreiche Gewalttaten, dem Innenministerium galt er als "Führungsfunktionär" der HDJ in Mecklenburg-Vorpommern. Auch wurde er wegen Propaganda-Delikten verurteilt. Unter anderem wegen der Mitherausgabe so genannter Schulungsbriefe. In einer Ausgabe heißt es etwa: "Ein Gegner Hitlers und seiner Bewegung ist somit auch ein Gegner des Deutschen Volkes!"

Analyse: Widerstand der Anwohner ist nicht zu erwarten

Die neuen "Einwohner" und ihre langjährige Vernetzung in der militanten Neonazi-Szene sind vor Ort bekannt – der Verfassungsschutz hatte die kommunalen Behörden frühzeitig informiert. Ein Interview mit MDR exakt lehnt Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ab, auch schriftlich will er sich nicht äußern. Der Stadtrat entschied, sich vorerst nicht zu den rechtsextremen Siedlern vor seiner Tür zu positionieren.

Gemeinsam haben alle vier Männer, dass sie sich zunächst ohne großes Aufsehen aufs Land zurückgezogen hatten. Im Zuge der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen treten sie nun doch wieder ganz offen auf. Experten sind sich einig, dass nicht nur die relativen günstigen Immobilienpreise die Siedler in den ländlichen Raum in den neuen Bundesländern locken.

"Es ist auch das soziale und gesellschaftliche Umfeld", sagt Rechtsextremismus-Experte David Begrich vom Verein "Miteinander e.V.". Er analysiert seit langem die völkische Szene in Deutschland. Ist in diesem Umfeld "Widerstand zu erwarten? Ist da zu erwarten, dass Bürgermeister sich auf die Hinterbeine stellen oder die Dorfgemeinschaft sagt: ´wir wollen das nicht´. Das ist nicht der Fall", sagt er.

Verfassungsschutz befürchtet weitere Siedler

Dass die eigentlich öffentlichkeitsscheue, rechte Siedlerszene in Leisnig gleich den Markt für sich beansprucht, deutet Andrea Röpke als Ausdruck gestiegenen Selbstbewusstseins: "In seiner Radikalität ist es schon ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen. Aber wir erleben es tatsächlich auch bei den Neo-Artamanen etwa in Mecklenburg-Vorpommern, dass sie mittlerweile wirklich ihre Blut-und-Boden-Orte, ihre Rückzugsorte verlassen und tatsächlich politisch Bekenntnis zeigen." Das sei eine Tendenz, die sie an mehreren Orten wahrnehme.