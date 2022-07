Eine eher ungewöhnliche Tierrettung absolvierten Feuerwehrleute am Dienstag in Colditz im Landkreis Leipzig. Dort steckte ein Reh in einem Feuerlöschteich fest. Offenbar hatte das Tier bei der Hitze Abkühlung gesucht, kam aber über die steilen Ufer nicht mehr allein aus dem mit Folie ausgegleiteten Löschteich heraus.



Passanten bemerkten das Schlamassel und informierten die Rettungsleitstelle. Reporterangaben zufolge schwamm das Reh der herbeigerufenen Feuerwehr entgegen. Mit einem beherzten Griff gelang es den Feuerwehrleuten, das Tier an Land zu ziehen und in die Freiheit zu entlassen.