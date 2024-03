"Irland - mit Liveband" war als Reiseshow am Sonnabend in Oschatz angekündigt worden. Auffällig viele Besucher trugen auf dem Weg in die Veranstaltungshalle im O-Park grüne Kleider und Jacken. Am Eingang war klar: Hier wird unterhaltsam in den St. Patrick's Day hineingefeiert. Mit 15 irischen Staatsbürgern ist der Landkreis Nordsachsen nicht gerade ein irischer Hotspot in Sachsen. Die Oschatzer in der ausverkauften "O"-Halle waren dennoch wild entschlossen, Irland und seine Bewohner zu feiern.