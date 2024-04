Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Ehrenamt Die Helden vom Amselsee: So trainiert die DRK-Rettungshundestaffel Leipzig

21. April 2024, 16:00 Uhr

Die Rettungshundestaffeln in Sachsen proben wöchentlich viele Stunden für den Ernstfall. Sie suchen Senioren, Verwirrte, Kinder. Wie wichtig ihre ehrenamtliche Arbeit ist, hat sich am Ostersonntag gezeigt. Am Amselsee in der Sächsischen Schweiz verschwand ein fünfjähriger Junge und wurde nach neun Stunden in gefährlicher Lage von Hündin Blair gefunden. Solche Tage gehen auch an den Einsatzteams nicht spurlos vorbei. MDR SACHSEN hat die DRK-Hundestaffel Leipzig bei einem Training begleitet.