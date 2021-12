Stadtbild Umgang mit Bauruinen: Bürgermeister von Grimma fordert Enteignung

Mit verfallen Gebäuden, um die sich die Eigentümer nicht kümmern, kämpfen viele Kommunen in Sachsen. Auch in Grimma sind baufällige Immobilien ein Problem. Sie verursachen Kosten und ziehen andere Grundstücke in Mitleidenschaft. In der Muldestadt wünscht sich der Oberbürgermeister mehr Rechte, um das Problem zu lösen.