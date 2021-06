Begonnen wird in den Sommerferien an der Grundschule Hohnstädt. In den Klassenzimmern soll es zukünftig Wlan und Netzwerkanschlüsse geben. Ebenfalls im Sommer sollen die Häuser des Gymnasium St. Augustin an der Mulde und am Schwanenteichpark neue Verkabelungen und neue Datenschränke erhalten.