Für die Polizeieinsätze an zwei Grundschulen am vergangenen Freitag in Wurzen (Landkreis Leipzig) sind vier Jugendliche verantwortlich gewesen. Die 13 und 14 Jahre alten Jungen hatten bei den Schulleitungen angerufen und Drohungen ausgesprochen, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte hatten daraufhin die Gebäude durchsucht, später aber Entwarnung gegeben. Alle Schulkinder waren vorigen Freitag sicher ihren Eltern übergeben worden, hieß es.

Die Polizei hatte am vergangenen Freitag zwei Schulen in Wurzen durchsucht. (Symbolbild) Bildrechte: Medienportal-Grimma