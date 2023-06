Man kann nur auf Regen und den Winter hoffen, der die Temperatur im See wieder ausgleicht.

Ob das Naturbad Luppa im nächsten Jahr wieder öffnet, hänge vom Wasserspiegel und den Temperaturen ab, erklärt Kühn. Es werde viel Frischwasser in Form von Regen benötigt. "Man kann nur auf Regen und den Winter hoffen, der die Temperatur im See wieder ausgleicht", sagt der Badbetreiber. In den vergangenen Jahren habe das Bad nie schließen müssen, erklärt Kühn: "Aber unter diesen Umständen trägt sich kein Freibad."