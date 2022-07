Anne Schlechter veranstaltet den Kurs täglich drei Stunden am Stück. Dabei bringt sie den Vorschulkindern die zehn Baderegeln und das Einmaleins des Schwimmens in einer Woche bei, erklärt die Rentnerin: "Sie müssen lernen, die Hände straff zu halten, richtig zu atmen und unterzutauchen."

Die ehrenamtliche Schwimmlehrerin ist erst im April dieses Jahres in den Ruhestand gegangen. Trotzdem hatte sie das Ehrenamt ohne Zögern übernommen - und dass mit ersten kleinen Erfolgen und Abzeichen. So haben in den vorangegangenen Schwimmkursen dieses Sommers drei der knapp 20 Kinder auf Anhieb das Frühschwimmer-Abzeichen geschafft: Sie können sich "Seepferdchen" nennen und den kleinen Meeresbewohner an Badehose, Bikini oder Badeanzug tragen.