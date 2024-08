In Oschatz ist am Mittwoch die Weltmeisterschaft im Segelkunstflug gestartet. Insgesamt treten 55 Piloten aus der ganzen Welt bei dem Wettbewerb ant, wie die Veranstalter mitteilten. Bis zum 10. August läuft die Weltmeisterschaft, die erstmals seit 30 Jahren wieder in Deutschland stattfindet. Am Sonntag war Familientag.