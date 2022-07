Als Nicht-Gläubige den Lutherweg bei Wurzen erkunden

Fährhaus, Landgüter und Wüste Kirche an der Mulde

Um nach Trebsen zu kommen, beginne ich nun stadtauswärts zu laufen. Die "Lutherweg"-Schilder sind nirgendwo in Wurzen zu übersehen, sodass es einfach ist, ihnen zu folgen. Nach etwa einer halben Stunde - und vorbei an Häusern und kleinen Landgütern - bin ich am Fährhaus angekommen. Hier bestünde die Möglichkeit zu rasten und dann mit der Mini-Fähre an das andere Ufer der Mulde überzusetzen.

Die Routenbeschreibung zum "Lutherweg" sagt allerdings, dass es an dieser Seite des Flusses weitergehen soll. Ich komme vorbei an einigen Anglerinnen und Anglern und genieße den Ausblick. Hier gelingt es mir auch erstmals auf der Wanderung, ein Gefühl von seelischer Erholung zu spüren. Ich mache dann eine längere Rast an der "Wüsten Kirche" und wider Erwarten steht hier keine Kirche. Ein Schild klärt mich auf: Die "Wüste Kirche" ist ein Flächennaturdenkmal und erinnert an die letzten Reste des Dorfes Söllnitz mit seiner kleinen Kirche, das wohl um 1430 im Rahmen der Hussitenkriege zerstört worden war.

Informationstafeln entlang des Weges geben Einblicke zur reformatorischen Geschichte sowie zu Sehenswürdigkeiten an den Stationen. Unterwegs ist zu entdecken, wie die Veränderungen der Reformation den Bau und die Ausgestaltung evangelischer Kirchen prägen. Tourismusverband Leipzig Region e.V.

"Kirche am Weg": Lukaskirche zu Nitzschkau

Das Konzept der "Kirche am Weg" gefällt mir und ich beginne mich auf meiner Wanderung auf die nächste Kirche zu freuen. Ich folge dem Mulderadwanderweg für weitere Kilometer und komme schließlich nach Nitzschkau. Dort steht die Lukaskirche, die mich wie schon der Dom in Wurzen mit offener Tür begrüßt. Ich gehe hinein und sehe, dass sich einige Menschen ins Gästebuch eingetragen haben. Eine erst kürzlich zugezogene Familie schreibt, dass sie froh sind, die kleine Kirche endlich aufgesucht zu haben und eines der Kinder hat "Christus ist auferstanden" auf der Seite ergänzt. Ich kann zu diesem Schriftzug keine Verbindung aufbauen, lasse aber etwas Geld für die Restaurierung der Schrickel-Orgel da.

Die Lukaskirche in Nitzschkau begeistert mit einfachem Charme. Bildrechte: MDR/Sina Meißgeier

Ankommen in Trebsen

Die knapp vier Kilometer von Nitzschkau nach Trebsen gestalten sich schwierig. Direkt an der Mulde ist es zu bewachsen, um zu laufen. Die einzige Alternative, die auch der Routenplaner im Handy vorschlägt, ist an der Straße entlang. Das hat zwar auch seinen Charme und ich komme mir wie eine Tramperin vor, aber empfehlenswert ist es nicht - vor allem, wenn man mit Kindern oder mit dem Hund unterwegs ist.

Tipp für den Wanderabschnitt Nitzschkau - Trebsen: Um sicher nach Trebsen zu kommen, empfiehlt sich entweder in den Regionalbus zu steigen oder den Mehraufwand auf sich nehmen und zurück zum sicheren und schönen Mulderadwanderweg zu laufen. Mit diesem kommen Sie dann direkt zum Ortseingang Trebsen.

Abgekämpft laufe ich schließlich nach mehr als zehn Kilometern Strecke über die Muldebrücke von Trebsen und bekomme einen schönen Blick auf die Stadtkirche. In Trebsen laden Eiscafés und vor allem das Schloss zur Stärkung und zum Verweilen ein. Danach würde es elf Kilometer weitergehen - entlang an Kirchen, Heidelandschaften und Flüssen - nach Grimma. Doch ich gestehe mir ein, dass ich fertig bin und lieber die Gefühle, die bei der Wanderung aufgekommen sind, ohne Anstrengung nachwirken lassen will.

Fazit

Einen Teil des Lutherweges zu laufen, ist auch empfehlenswert, wenn man nicht religiös ist. Denn: Wandern in der Natur und neugierige Besuche von "Kirchen am Weg" gehen schön zusammen. Außerdem bietet der Weg die Möglichkeit, die Region um Leipzig zu entdecken und tief in die Geschichte einzutauchen. Die Wanderung ist idyllisch und kommt ohne größere Anstrengungen wie Steigungen aus.