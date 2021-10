Am Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium in Wurzen haben die Schülerinnen und Schüler am Freitag bei einem Spendenlauf Geld für ihre Lehrerin gesammelt. Nach einer schweren Erkrankung im März ist die 30-Jährige, die Englisch und Spanisch unterrichtet, auf einen Rollstuhl angewiesen und kann nicht mehr unterrichten. Seitdem kämpft sie sich mit einer Reha zurück ins Leben und will auch unbedingt wieder zurück an die Schule.