Seit dem Jahr 2000 sind nach Angaben des Storchenbeauftragten 65 Störche in Mügeln flügge geworden – meist im Horst auf dem alten Schonstein, einzelne auch in einem Nest der Gärtnerei Georgi in der Stadt. Besonders erfolgreich sei die Aufzucht in den Jahren 2019 und 2020 gewesen. Es gab aber auch Rückschläge durch Gewitter und Hitze.