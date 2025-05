Der in den Posts benannte Ermittler war am 3. Juni 2023, dem so genannten Tag X in Leipzig vermummt vor Ort, nachdem die Polizei infolge von Angriffen auf Einsatzkräfte mehr als 1.300 linke Demonstranten eingekesselt hatte. Der Staatsanwalt verfügte gegen alle Festgesetzten, unter ihnen zahlreiche Minderjährige, Ermittlungsverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs einzuleiten. Das stundenlange Festhalten der Demonstranten im Polizeikessel sorgte für viel Kritik, auch in den sozialen Medien.