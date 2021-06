Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der im verdacht steht, 82 Jahre alte Frau in Merkwitz bei Oschatz getötet zu haben. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Vor einer Woche war am 4. Juni im Ortsteil Merkwitz die Seniorin tot in ihrer Wohnung gefunden worden. "Zur Klärung der Todesursache wurde eine rechtsmedizinische Sektion angeordnet", informierten Staatsanwaltschaft und Polizei Leipzig. Die Ermittlungen und vorläufigen Ergebnisse der Rechtsmediziner hätten des Anfangsverdacht eines Tötungsdelikts ergeben und den Beschuldigten ins Visier der Ermittler gerückt.