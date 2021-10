Die Ermittlungen zum Fund eines toten Säuglings im März dieses Jahres in Mügeln sind abgeschlossen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Leipzig und die Kriminalpolizeiinspektion Leipzig am Freitag mit. Den Angaben zufolge konnte die Mutter des Jungen identfiziert werden. Es handle sich um eine 26 Jahre alte Deutsche. Bei den Ermittlungen gegen sie wegen Totschlagsverdachts habe ihr jedoch kein strafrechtlich relevantes Verhalten nachgewiesen werden können. Das Verfahren sei deshalb eingestellt worden.

Die Leiche des Babys war am 23. März an einem Parkplatz im Mügelner Ortsteil Niedergoseln gefunden worden. Sie lag den Ermittlungen zufolge dort mehrere Tage unentdeckt in einer Einkaufstasche. Der Todeszeitpunkt soll Medienberichten zufolge schon im Januar gewesen sein. Nach einer umfangreichen Spurensuche hatte sich die Polizei auch an die Öffentlichkeit gewandt, um Hinweise auf die Mutter zu erhalten.