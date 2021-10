In Grimma haben Unbekannte einen Imbiss-Besitzer überfallen. Am späten Freitagabend griffen drei maskierte Männer ein Mann auf seinem Grundstück an und schlugen auf ihn ein. Laut Polizeidirektion Leipzig hatte das Opfer seine Tageseinnahmen aus dem Geschäft dabei. Der Mann habe sich jedoch gewehrt und laut um Hilfe gerufen, so dass die Angreifer schließlich ohne Beute geflohen seien.