Am Amtsgericht Grimma muss sich am Montag ein Rentner nach einem tödlichen Autounfall wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Wie das Gericht mitteilte, soll der zur Tatzeit 75 Jahre alte Mann Ende Mai 2019 auf der B107 zwischen Grimma und Trebsen mit seinem Bus aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort kollidierte er mit dem Auto einer Frau, die in der Folge verstarb. In dem Bus befanden sich keine weiteren Fahrgäste.