In Grimma sind bei einem Verkehrsunfall am Sonnabend fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Hauswand. Der 36 Jahre alte Fahrer und weitere vier Insassen wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.