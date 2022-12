Amtsgericht Grimma Haft und Geldstrafe für Polizisten nach Angriff auf Corona-Demonstrant

In Grimma ist ein Polizist am Mittwoch wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Das Amtsgericht verhängte nach eigenen Angaben eine achtmonatige Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt ist, sowie eine Geldstrafe von über 3.000 Euro. Der damals 32-jährige Polizeimeister hatte einem Corona-Demonstranten im Mai vergangenen Jahres auf dem Marktplatz in Wurzen getreten und ins Gesicht geschlagen. Das Opfer erlitt Schürfwunden und Prellungen. Außerdem versuchte der Beamte später, den Sachverhalt zu verschleiern.