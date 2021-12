Unbekannte haben am Dienstag aus der Weihnachts-Krippe am Markt in Grimma die Figuren gestohlen. Laut Stadtverwaltung wurden sie später am Volkshausplatz wiedergefunden, wo sie die Täter achtlos weggeworfen hatten. Zuvor sollen sie der Maria-Figur noch den Schädel zerschlagen haben.