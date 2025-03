Bildrechte: Colourbox.de/Heiko Kueverling

Geflügelpest Vogelgrippe in Sachsen: Landkreise ergreifen Schutzmaßnahmen

03. März 2025, 21:26 Uhr

Die Landkreise Leipzig, Mittelsachsen und Nordsachsen bereiten sich auf den Kampf gegen die hochansteckende Vogelgrippe vor. Die Landratsämter haben dafür einen Sperrkreis sowie eine Überwachungs- und Schutzzone festgelegt. In einem betroffenen Geflügelzuchtbetrieb in Grimma wurde am vergangenen Samstag der gesamte Tierbestand auf amtstierärztliche Anweisung gekeult.