In Grimma soll nun am 23. Februar – zeitgleich mit der Bundestagswahl – das neue Stadtoberhaupt gewählt werden. Das hat die Stadtverwaltung jetzt entschieden und damit den ursprünglichen Wahltermin per "Notbekanntmachung" revidiert. Die Entscheidung zur Vorverlegung der OB-Wahl in Grimma sei demnach mit der Bekanntgabe des Termins für die Bundestagswahl am 23. Februar gefallen. Zunächst war die Wahl für die neue Oberbürgermeisterin oder den neuen Oberbürgermeister für den 2. März vorgesehen.