Sozialarbeit Zu Fuß über die Alpen - Grimmaer wandert für Jugendprojekt

Es ist ein ganz besonderer Spendenspaziergang: Der 38-jährige Tobias Burdukat aus Grimma ist aktuell zu Fuß unterwegs und will die Alpen überqueren. In 40 Etappen will der Sozialarbeiter und Gründer des "Dorfs der Jugend" in Grimma das schaffen. MDR SACHSEN hat mit ihm gesprochen und gefragt, warum er sich dieser Tortur aussetzt und was er damit erreichen will?