In der Gemeinde Liebschützberg im Kreis Nordsachsen ist ein Wolf mehrfach nachts im Garten unterwegs gewesen. Das Tier gelnagte über ein Feld auf das offene Grundstück. Das teilte die Fachstelle Wolf des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) mit. Die Bewohner hatten in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni die Fachstelle Wolf gerufen, nachdem sie ungewöhnliche Geräusche festgestellt hatten und ein Tier wahrnahmen, das größer als ein Fuchs gewesen sei, sagte die Pressesprecherin des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Karin Bernhardt MDR SACHSEN. Ein Wolf soll den Hundepool durch den Garten gezogen haben.

Daraufhin untersuchte ein Rissbegutachter der Fachstelle Wolf das Grundstück und fand den Hundepool mit Bissspuren und einen zerbissenen Ball vor. Er nahm einen Abstrich von den Bissspuren am Pool und installierte eine Wildkamera, um weitere Informationen zu sammeln. Die Genanalyse der Bissspuren zeigte, dass es sich bei dem nächtlichen Besucher tatsächlich um eine junge Wölfin aus dem Revier Gohrischheide bei Zeithain handelte, sagte Bernhardt. Das Wolfsrevier liegt etwa 15 Kilometer Luftlinie von der Gemeinde entfernt.

Die Bilder aus der Wildkamera dokumentierten einen weiteren Besuch der Wölfin im Garten am vergangenen Wochenende. Dabei wurde das Tier fotografiert, wie es eine Solarleuchte wegschleppte. Die Leuchte wurde später am Feldrand gefunden. Die offene Seite des Grundstücks wurde inzwischen von der Fachstelle Wolf mit einem Elektrozaun gesichert. Die Wildkamera soll weiter am Grundstück aufgehängt bleiben, hieß es.