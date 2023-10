Im Deutschen Spielschiffmuseum in Mutzschen werden über 1.700 schwimmende Exemplare aus Holz & Co präsentiert. Und seit Mittwoch auch welche aus Zinn - zu sehen in der Ausstellung "Zauberhafte Welt der Zinnschiffe". Im ersten Stock des Deutschen Spielzeugmuseums in Mutzschen sind zahlreiche Zinnschiffchen vor Anker gegangen. Zusammengetragen wurde die Exponate unter anderem zusammen mit dem Zinnfiguren Verein Leipzig. Museumschef Claude Bernard freut sich: "Da ist die Bounty die ankommt, und dann ist es das schöne Leben auf den Insel." Auch Schiffe mit den Themen Waljagd und Titanic sind zu sehen, letztere natürlich mit Eisberg.

Die meisten Objekte der Sonderausstellung sind farbenfroh bemalt. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler