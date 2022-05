Großzschocher Unkrautvernichter löst Großbrand in Leipzig aus

Eine große Rauchsäule war am Sonnabend über mehreren Stadtteilen in Leipzig zu sehen. Weil ein Mann beschlossen hatte, Unkraut mit einem Gasbrenner zu vernichten, ist in Großzschocher eine Scheune in Brand geraten. Das Feuer trat dann auf zwei weitere Gebäude über. Die Löscharbeiten sind noch im Gange.