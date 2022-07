Mit ihrer Meinung finden die Leipziger Handwerker Unterstützung auch andernorts. Zum Beispiel bei der Kreishandwerkerschaft Anhalt Dessau-Rosslau. Hier ist Karl Krökel der Kreishandwerksmeister und sagt: "Wir unterstützen diese Forderung absolut, weil wir als Kreishandwerkerschaft ja bereits am 14. Juni uns mit einem offenen Obermeisterbrief an die Öffentlichkeit gewandt haben und diesen auch an die Regierung geschickt haben. Und darin fordern wir einen Stopp der Wirtschaftssanktionen, da das Embargo zum Bumerang geworden ist. Und wir haben seither aus ganz Deutschland enormen Zuspruch erfahren, aus sehr sehr vielen Kreishandwerkerschaften, die sich uns anschließen wollen." Der Kanzler habe bis heute nicht auf diesen offenen Brief reagiert, sagt Krökel.