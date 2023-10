Ein Mann mit einer vermeintlichen Pistole hat am Leipziger Hauptbahnhof einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte sie am Freitag kurz vor 18 Uhr die Information erhalten, dass ein Mann mit Waffe in einer Regionalbahn nach Leipzig sitzen soll. Zu diesem Zeitpunkt sei der Zug bereits am Gleis 7 im Hauptbahnhof eingefahren. Schließlich entdeckten die Beamten den 46-Jährigen den Angaben zufolge auf einer Bank sitzend. Neben sich hatte er die mutmaßliche Waffe abgestellt. Als die Polizisten ihn ansprachen, habe er danach gegriffen. Der Mann sei überwältigt und zur Wache gebracht worden.