Das Herzzentrum in Leipzig ist eine der wenigen Fachkliniken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dort werden derzeit auch viele Corona-Patienten intensiv-medizinisch versorgt. Doch die Versorgung der Patienten leide, weil der Konzern Helios so brutal spare, kritisieren einige der Ärzte des Herzzentrums. Das sei nicht erst seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie so.

"Es ist so, dass unsere Intensivstation einen Großteil der Zeit ihrem Versorgungsauftrag nicht nachkommen kann und sich von der Aufnahme akut erkrankter Patienten abmelden muss", sagt ein Arzt. Es müsste Patienten abgesagt und diese vertröstet werden – ohne diese in Augenschein zu nehmen zu können.

Das ist eine Lotterie, wenn ich den Patienten nicht kenne. Es gibt immer wieder Patienten, die auf der Warteliste versterben. Arzt am Herzzentrum Leipzig

MDR exakt hat mit Ärztinnen und Ärzten aus verschiedenen Abteilungen der Klinik gesprochen. Sie wollen anonym bleiben. Sie fürchten, ihre Arbeit zu verlieren und dass es juristische Folgen haben könnte, wenn sie offen sagen: Wir können die Situation nicht mehr verantworten. So müssten sie etwa beinahe jeden dritten Tag der Rettungsleitstelle signalisieren, dass man sie nicht anfahren solle.

Notfälle konnten nicht aufgenommen werden

Das die Ärzte akute Notfälle absagen müssten, weil sie diese nicht behandeln könnten, kannten sie bislang nicht, erklärt ein weiterer Arzt. "Weil das Personal fehlt, in der Pflege, aber auch bei den Ärzten." Es gehe dabei nicht nur um Corona, sagt ein dritter Arzt. "Es sind es ganz normale Notfälle am Herzen, sprich Herzinfarkte, akute Herzschwäche, Lungenembolie und so weiter." Es seien Notfälle, die eine sofortige Behandlung benötigten und "die dann woanders hingehen müssen und wertvolle Zeit verlieren".

Die Ärzte berichten, dass sie Notfälle absagen mussten, weil das Personal fehlte. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ein spezieller herzchirurgischer Notfall ist eine "Aortendissektion". Dabei sinkt die Chance zu überleben jede Stunde um fünf Prozent. Mit einem solchen Patienten hat eine Klinik in Leipzig im Herzzentrum angefragt, wie MDR exakt erfährt. Denn das Herzzentrum ist eines der ganz wenigen Häuser im weiteren Umkreis, an dem diese Spezialbehandlung durchgeführt werden kann. "Dieser Patient konnte nicht aufgenommen werden", sagt einer der Ärzte. Er hätte aus personellen Gründen nicht operiert werden können. "Er musste weit weg transportiert werden – in ein anderes Bundesland."

Klinik-Personal fehlt in Leipzig schon länger

Das Herzzentrum gibt auf Nachfrage zu: "Der Fall ist uns bekannt. Diese Verlegung wurde (…) situationsbedingt von uns abgelehnt. (…). Wir hatten an diesem Tag eine hochausgelastete Intensivstation." Auch Abmeldungen von der Rettungsleitstelle, wo die Notrufe der Region koordiniert werden, gesteht die Klinik ein. Sie betont aber, dass diese nur nicht-lebensbedrohliche Notfälle betreffe.

Alle anderen Vorwürfe der Ärzte bestreitet das Herzzentrum. Jegliche Kapazitätsengpässe seien durch die Corona-Pandemie begründet: "Die primäre Versorgung von Patient:innen mit schwersten Herzerkrankungen hat das Herzzentrum Leipzig auch in der Pandemie stets gewährleistet."