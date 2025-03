Nach dem Brand eines Baggers auf einer Baustelle in Leipzig-Connewitz hat das Landeskriminalamt Sachsen die Ermittlungen übernommen. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN auf Anfrage bestätigte, kann ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden. Nach dem Brand in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde auf der linksextremen Internetseite "indymedia" ein Bekennerschreiben veröffentlicht. Laut dem Unternehmen, war dies der zehnte Brandanschlag auf einer ihrer Baustellen in den letzten Jahren.