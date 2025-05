In Leipzig soll Mietwucher künftig konsequent erfasst und als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend beschlossen. Linke, Grüne und SPD hatten dazu einen gemeinsamen Antrag eingebracht. Man dürfe Mieter mit solchen Fällen nicht allein lassen , hieß es darin. Die Fraktionen von CDU und AfD lehnten den Antrag ab. Er fand dennoch eine deutliche Mehrheit.

Über ein Formular hat es nach Angaben der Stadt schon 800 Meldungen zu überhöhten Mieten an das Sozialamt gegeben. Um diese zu bearbeiten, sei eine Personalstelle geschaffen worden. Durch diese Zahl habe man gemerkt, dass es hier wirklich ein Problem gebe, sagte Sozialbürgermeisterin Martina Münch.



Auch in Freiburg und Frankfurt am Main gibt es laut Münch ähnliche Initiativen. Wenn sich dort ein Verdachtsfall bestätigt, kann die Stadt das als Ordnungswidrigkeit verfolgen.