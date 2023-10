Die Leipziger Jazztage finden zum 47. Mal auf verschiedenen Bühnen der Stadt statt.

Auch der Renaissance-Künstler Michelangelo spielt bei den Leipziger Jazztagen eine Rolle.

Der Jazznachwuchspreis geht an die Leipziger des Simon Lucaciu Trios.

Die Leipziger Jazztage finden dieses Jahr unter dem Motto "Stell die Verbindung her" und "Handle with care" statt. Auf zahlreichen Bühnen in der ganzen Stadt treten Musikerinnen und Musiker auf. Dabei spielen sowohl Newcomer als auch große Namen des Jazz. Dieses Jahr wurden vor allem Musikschaffende eingeladen, die sich trauen in ihren zwischenmenschlichen Begegnungen Grenzen zu überschreiten und große Distanzen zurückzulegen - sei es stilistisch, politisch oder auch geographisch.

Auch dieses Jahr finden im Rahme der Jazztage Veranstaltungen im Werk 2 statt. Bildrechte: Lukas Diller

Begegnungen im Zeichen von Michelangelo

Zum Motto der Leipziger Jazztage passt auch das als Comic gezeichnete Logo auf dem Programmheft. Die Assoziation ist klar: Die berühmten Hände auf Michelangelos "Die Erschaffung Adams", die zwei Zeigefinger, die sich fast berühren. Die künstlerische Leiterin der Jazztage Annika Sautter will damit ausdrücken, dass es bei de, Musikfestival in erster Linie um Begegnungen gehen soll. "Wir haben uns gefragt: Wie kann man gut kommunizieren? Was sind Faktoren, die Kommunikation und Begegnungen ermöglichen oder erschweren, über interkulturelle und geografische Grenzen hinweg?", so Sautter bei MDR KULTUR. Gerade die Pandemie oder auch die aktuelle politische Entwicklung in Europa erschweren laut der Leiterin derzeit Begegnungen.

Es ist immer wichtig, dass man sich fremden Inhalten stellt und sich weiterentwickelt, sich auch mal der Irritationen stellt - sich selbst infrage stellt, um zu neuen Entwicklungen beizutragen. Annika Sautter, Künstlerische Leiterin der 47. Leipziger Jazztage

Leipziger Jazznachwuchspreis 2023 geht an das Simon Lucaciu Trio

Eröffnet werden die 47. Leipziger Jazztage am Samstagabend im Schauspiel Leipzig mit der Verleihung des Leipziger Jazznachwuchspreises. Diese Auszeichnung, die immer an eine Leipziger Band vergeben wird, geht dieses Jahr an das Simon Lucaciu Trio (SLT), die direkt nach der Preisverleihung auftreten werden. Die Band besteht aus dem Pianisten Simon Lucaciu, dem Bassisten Florian Müller und dem Schlagzeuger Lukas Heckers - alle drei Jazzstudenten an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in der Messestadt. Die Jury, die aus den Preisträgern des "Deutschen Jazzpreises" gebildet wird, hat SLT aus insgesamt elf Bewerbungen ausgewählt. Erst Anfang des Jahres hat das Trio sein Debut-Album mit dem Namen "STRG+X" veröffentlicht.

Das ist auch ganz viel unsichtbare Arbeit. Simon Lucaciu von der Leiziger Band SLT

Die Mitglieder der Band sind zusammen für das Studium nach Leipzig gezogen. Bildrechte: Lukas Diller