"Alles muss raus aus der Funzel" - so lautet aktuell das Motto bei Thorsten Wolf und seinem Team in einem der bekanntesten Kabaretts in Leipzig. Vor wenigen Wochen ist im Keller in der Strohsackpassage das letzte Mal der Vorhang gefallen. Nun wird das Inventar versteigert. Darunter ist auch die historische Toilettenbürste von Klomann Willi, den Wolf in zahlreichen Shows verkörpert hat.