Am vergangenen Mittwoch machte uns eine Userin auf Facebook auf diese süße Katze aufmerksam. Die namenlose Mieze wurde in Hochdorf in der Schweiz im Kanton Luzern gefunden. Eine Weile kümmerte sich die dortige Tierarztpraxis Eberli um das Tier, das sehr ausgemagert und dehydriert gefunden worden war. Doch woher kommt die Katze? Wie ist sie nach Hochdorf gekommen? Wer sind ihre Besitzer? Die Spur führt nach Sachsen. Genauer gesagt in den Raum Leipzig.