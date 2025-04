Belantis-Sprecherin Winnie Vorsatz verbindet damit große Hoffnungen auf Investitionen: Der neue Eigentümer habe über 35 Jahre Erfahrung. Zum Beispiel sei der "Parc Astèrix" sehr bekannt. "Deswegen spielen wir schon eine große Rolle als einziger Park in Deutschland. Es gibt jetzt noch keine konkreten Pläne, aber er hat den Park sicher nicht gekauft, damit dort weiter Stillstand herrscht", sagte Vorsatz. Belantis hatte zuletzt eine eher schwache Saison. Besucher beklagten fehlende Investitionen in Fahrgeschäfte.

Der Park empfängt nach eigenen Angaben jährlich Hunderttausende Gäste. In Zukunft sollen es noch mehr werden. Der neue Eigentümer sehe ein Besucherpotenzial von bis zu 900.000 Gästen pro Jahr. Als Vorteil werde dabei die Lage in der wachsenden Region Leipzig, die direkte Anbindung an die Autobahn sowie die Nähe zu Dresden und Berlin gesehen. Belantis wurde auf dem Kippengelände des ehemaligen Tagebaus Zwenkau errichtet. Nach 19 Monaten Bauzeit wurde der Park am 5. April 2003 eröffnet.