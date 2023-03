Der Ärger ist bei der Leipzigerin Monika Lembke noch nicht verraucht: Weihnachten war ihre Enkeltocher Leila da. Für den 20 Monate jungen Besuch sollten auch Spielplatzausflüge zum Programm gehören.

Zunächst konnte die 76-Jährige, die mit ihrem Ehemann in der inneren Westvorstadt lebt, in der Innenstadt keine Anlaufstelle entdecken. Deshalb ging es dann auf den Spielplatz am Rennbahnweg im Clara-Zetkin-Park. Die Bedingungen dort befriedigten sie jedoch keineswegs: "Es waren viele Kinder da, aber für kleine Kinder? Da ist praktisch nichts." Monika Lembke findet die Spielplatzsituation in der Leipziger City sehr bescheiden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kurzes Vergnügen an Rutsche und Schaukel

Eine Rutsche wurde getestet: "Die ist ein Meter lang, da ist Leila rauf - und war zack wieder unten. Das macht ja keinen Spaß." Es gab eine Schaukel für Kleine, aber leider nur gemeinsam mit Erwachsenen. Und weil es nur eine war, "standen die Leute Schlange mit ihren Kindern". Großmutter Lembke vermisste "Schaukeln, in die die Kleinen hineingesetzt werden können, kleinkindgerechte Wippen oder Geräte zum Rutschen, die nicht als Miniature-Ausführung daher kommen." Leila (Mi.) mit Mama Roya Partovi (li.) und Vater Philipp Lembke in Lissabon. Bildrechte: Monika Lembke

Trampolin in Beton?

Weiter ging es zu einem im Boden eingelassenen Trampolin: "Da musste mein Sohn die Tochter festhalten, das Trampolin ist umrahmt mit Beton. Wenn da ein Kind fällt, kann es sich schon einmal die Zähne ausschlagen." Ein Trampolin auf dem Leipziger Spielplatz an der Rennbahn. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Einige Röhren zum Durchklettern in der Nähe machten auf Monika Lembke auch keinen vertrauenserweckenden Eindruck: "Die sehen etwas scharfkantig aus. Ich würde mein Kind da nicht klettern lassen. Es ist auch niemand durchgeklettert." Es schien auch schon alles etwas älter zu sein, so die Diplom-Wirtschaftsingenieurin. Insgesamt sei für Leila an der Rennbahn "nichts richtig interessant gewesen". Mit diesen Röhren auf dem Spielplatz an der Rennbahn in Leipzig konnte Leila nicht so viel anfangen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die sind umzäunt, mit Kameras versehen und werden abends abgeschlossen. Monika Lembke über Spielplätze in New York

Brooklyn und Lissabon bieten mehr als Leipzig

Wohl habe sich die Enkeltochter auf den Spielplätzen in Leipzig nicht gefühlt, meint Monika Lembke: "Das war mir peinlich." Kein Vergleich zu Brooklyn, einem Stadtbezirk in New York: "Dort lebt mein Sohn Philipp mit seiner Familie. Da haben die Kinder ganz viele Möglichkeiten. Die Spielplätze sind riesengroß und mit allen möglichen Geräten versehen."

Man könne dort nach Herzenslust rutschen, klettern, wippen, balancieren und schaukeln: "Dort gibt es Gestelle mit nicht nur einer, sondern sieben, acht oder neun Schaukeln. Da braucht niemand zu warten." Und auch für die ganz Kleinen wäre gesorgt: "Sie haben Schaukeln, in denen man die Kinder so reinsetzen kann, dass die oben sicher sitzen und unten die Beine heraushängen." Es gebe auch Plätze als geschützter Raum, so Monika Lembke: "Die sind umzäunt, mit Kameras versehen und werden abends abgeschlossen." Da wird das Kind schon geschaukelt: Leila in Brooklyn, einem Stadtteil von New York. Bildrechte: Monika Lembke

Auf der Rückreise von Leipzig in die USA legte die Familie noch einen Zwischenstopp in Lissabon ein. Portugals Hauptstadt ist mit etwa 500.000 Einwohnern etwas kleiner als Leipzig: "Auch dort gab es deutlich bessere Spielmöglichkeiten als in Leipzig. Viel mehr mitten in der Stadt. Warum ist so etwas hier nicht möglich?", fragt sich Lembke.

Tagesmutter: "Geräte an der Moritzbastei wirken wie Kunstobjekte"

Tagesmutter Christina Creutz sieht die Spielplatzsituation im Leipzigs Zentrum "bescheiden, um es noch höflich auszudrücken. Zentrumsnah gibt es nahezu nichts. Die Spielgeräte an der Moritzbastei wirken eher wie Kunstobjekte". Andere Orte seien nur mit dem Auto erreichbar. Tagesmutter Christina Creutz betreut bis zu fünf Kinder. Bildrechte: Christina Creutz

Die 43-Jährige, die im Stadtteil Leutzsch täglich bis zu fünf Kinder im Alter von einem bis drei Jahren betreut, ist auch der Mangel an Kleinkindschaukeln aufgefallen. Den Spielplatz an der Rennbahn kennt sie: "Dort gefällt mir die Unterteilung in kleinere und größere Kinder. Im Sommer sehr attraktiv ist der Matschspielplatz." Ein Parcours ziehe zwar alle Kinder an, sei für Kleinere aber ebenso ungeeignet wie das Röhrensystem, weil sie dort ohne Hilfe nicht hoch kämen. Der Spielplatz an der Pferderennbahn Scheibenholz in Leipzig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zuweilen vermisst sie "eine klare Abgrenzung zur Straße", so wie bei einem Spielplatz im Stadtteil Gohlis: "Da sind es von der Rutsche bis zur Straße nur 1,5 Meter." Außerdem ärgert sie sich über fehlende Renovierungsarbeiten: Sie berichtet von einer Steinschnecke, an der "nach einer Lücke mittlerweile immer mehr Steine fehlen". Oder einer fehlenden Gummifallmatte an einer Schaukel, die "nachbestellt werden musste, das ist nun ein halbes Jahr her".

Tagesmutter Creutz verweist auf einen Spielplatz am Auensee und kritisiert dessen Instandhaltung: "Da gibt es unter anderem ein Piratenschiff aus Holz. Alles sehr nett und hübsch anzusehen. Aber da hat in den vergangenen zehn Jahren Pflege gefehlt. Zumal der Platz stark frequentiert wird. Nun sieht der nicht mehr gut aus, immer wieder müssen Teile abgesperrt werden. Vielleicht kann man da vorbeugender agieren, um nicht am Ende Schäden beseitigen zu müssen?" Fehlende Steine auf einem Leipziger Spielplatz. Bildrechte: Christina Creutz

Kinderbeirat: "Luft nach oben in der City"

Die Vorsitzende des Kinder- und Familienbeirates Leipzig, Eva Brackelmann, sieht in der City "noch Luft nach oben. Spontan fallen mir eineinhalb Spielplätze/Spielgeräte ein. Das war es leider schon." Für Familien mit kleinen Kindern bis zu zehn Jahre sei "nicht so viel dabei". Sie gibt zu bedenken, dass nicht viele Familien in der Innenstadt wohnen und fragt: "Wie lässt sich die Aufenthaltsqualität dort insgesamt erhöhen? Menschen/Familien, die Leipzig besuchen, möchten sich auch einfach ausruhen und ihren Kindern beim Spielen zuschauen", so die Geschäftsführerin der Evangelischen Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (eaf Sachsen). Das Konzept "Spielen am Wege" sei auch schon 15 Jahre alt. Eva Brackelmann, die Vorsitzende des Kinder-und Familienbeirats von Leipzig, möchte die Aufenthaltsqualität für Familien in der City erhöhen. Bildrechte: Christiane Gundlach/Fotographie